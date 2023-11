Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4l

Circulation de la chaleur à 360° pour obtenir un extérieur croustillant tout en conservant un cœur moelleux

La circulation d'air chaud à 360°, associée à une puissance de chauffe de 1 600W, élève rapidement la température et répartit mieux la chaleur à l'intérieur de la friteuse. Cette cuisson efficace permet d'extraire les graisses des aliments et de conserver leur jus et leurs nutriments, sans avoir besoin d'ajouter de l'huile. Vous pourrez ainsi déguster des aliments sains et pauvres en matières grasses, pour le plus grand plaisir de vos papilles